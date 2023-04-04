Студенты Нижнетагильского технологического института победили во Всероссийском акселераторе социальных инициатив

Команда НТИ УРФУ на защите проекта. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Специальный трек проводится по инициативе ЕВРАЗа, это уникальная практика в сфере молодежного социального предпринимательства. Ребята разработали проект – мобильную игру «Сокровища деда Музея», которая знакомит детей и взрослых с достопримечательностями Нижнего Тагила. Герой игры, дед Музей, помогает собирать спрятанные в музеях «сокровища». За выполненные задания игроки получают виртуальные самоцветы, их можно обменять на реальные призы.

Второе место в акселераторе заняла еще одна уральская команда из Нижнетагильского горно-металлургического колледжа с проектом «Туристический бот». На третьем – студенты из головного УрФУ из Екатеринбурга, они разработали проект «PetsUp» – приложение по поиску хозяев бездомным животным.

«В этом году команды очень хорошо поработали при подготовке проектов, и их усилия заметны. Ребята показали высокий уровень, возможный «максимум». Рад, что часть проектов уже не на бумаге, а реализуется на деле. Теперь главное — довести проекты до завершения», – отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа Андрей Клименко.

Команда НТИ УРФУ разрабатывает игру в рамках акселератора. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«Ребятам участие в подобных образовательных треках позволяет развивать свои способности, для них это очень интересное направление для деятельности. Спецтрек объединил студентов в их желании сделать жизнь в городе интереснее, принести пользу людям. Я считаю, что тема, которую мы выбрали, актуальна для Нижнего Тагила. Благодарю ЕВРАЗ и РАНХиГС за организацию обучения», — сказал директор НТИ (филиала) УрФУ Владислав Потанин.

В спецтреке участвовали 8 команд студентов колледжей и вузов Урала и Сибири.

Команда победителей из НТИ (филиала) УрФУ представит свой проект очно на суперфинале акселератора в Москве. А летом самые активные участники спецтрека пройдут образовательную стажировку в одном из регионов России, где изучат опыт развития социального предпринимательства.