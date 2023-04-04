В Екатеринбурге парень избил и ограбил 18-летнего студента колледжа

Обидчик забрал у потерпевшего телефон стоимостью 17 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21-летний парень избил и ограбил 18-летнего студента колледжа. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что в ночь на 2 апреля он шел по улице Бережной, в тот момент к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил и применил перцовый баллончик.

Обидчик забрал у потерпевшего телефон стоимостью 17 тысяч рублей и поспешил скрыться через ближайшие дворы.

- Налетчиком оказался нигде не работающий и ранее не судимый житель Березовского. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенный смартфон успел сбыть перекупщикам, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск похищенного гаджета.