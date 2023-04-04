Прокуратура проверит школу в Каменске-Уральском, где во время ремонта обрушилось перекрытие

Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

Прокуратура заинтересовалась школой № 15 в Каменске-Уральском, где во время ремонта на третьем этаже разрушилось перекрытие оконного блока. Как оказалось, фрагменты штукатурки упали в коридоре. Инцидент произошел во время уроков, пострадавших нет.

- Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, отобраны объяснения у директора школы, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Во время проверки выяснят, когда в учреждении последний раз проводили капитальный ремонт. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

- Потолок целый. Деревянные окна заменили пластиковыми. Отреагировало перекрытие одного оконного блока. Специалисты УКСа выехали на место. Осмотр проводят, оценивают ситуацию, чтобы оперативно выполнить ремонтные работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.