На Урале водитель цементовоза пострадал, въехав в машину дорожной службы

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На 173-м километре трассы Челябинск - Екатеринбург днем 4 апреля цементовоз столкнулся с машиной дорожной службы.

- За Сысертью перед Октябрьским мостом. Зацепился за автомобиль дорожной службы левой (водительской) стороной. Водитель жив. Видимо, перелом ноги, - рассказал очевидец группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Достать мы его не смогли. Ждут спецслужбы.

В ГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что цементовоз после удара съехал с проезжей части в правую сторону и опрокинулся. Водителя достали и доставили в больницу. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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