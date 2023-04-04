Житель Нижнего Тагила убил знакомого, который дал против него показания в полиции

Судебная коллегия по уголовным делам отменила оправдательный приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 12 декабря 2019 года пьяный Алексей Тетюев сильно избил знакомого, который дал против него показания в полиции по делу о краже швеллера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Осужденный из мести нанес потерпевшему не менее 12 ударов руками и ногами по голове, а также не менее 20 ударов в область шеи, груди, живота, верхних и нижний конечностей, причинив последнему тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомтсве.

Пострадавший скончался на месте. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Алексей Тетюев был признан невиновным и оправдан в связи с непричастностью к совершению преступления. Однако судебная коллегия по уголовным делам удовлетворила кассационное представление зампрокурора Свердловской области и отменила оправдательный приговор.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, учитывая позицию гособвинителя, а также личность осужденного, назначил Алексею Тетюеву 8 лет 10 месяцев лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru