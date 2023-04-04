Эксперты рассказали, как рынок недвижимости принял новый продукт – келлеры

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Компактные помещения как правильно имеют площадь 2-3 кв. м, при желании в них можно установить стеллажи. Келлеры не оборудованы розетками или освещением – с одной стороны, это обеспечивает пожарную безопасность, а в другой – комфортную стоимость. Квадратный метр келлера стоит ниже, чем квадратный метр жилья.

– В условиях высокой конкуренции и роста цен на жилье и для девелоперов, и для покупателей на первый план вышел критерий эффективности жилья, – поясняет Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс». – Если раньше нормой было использовать для хранения габаритных несезонных вещей непредназначенные для этого помещения – балкон, коридор, даже комнаты, то сегодня очевидно: покупать квартиру большей площади, чтобы использовать квадратные метры для складирования, невыгодно и неудобно. Мы уверены, что каждый квадратный метр квартиры, за который покупатель платит деньги, должен приносить ему радость и делать счастливее. Поэтому в квартирах исключаем коридоры в пользу увеличения площадей жилых помещений, а для длительного хранения предусматриваем келлеры.

Как показывает практика застройщика, келлеры приобретают собственники как компактных однокомнатных квартир, так и просторных семейных вариантов. На время ремонта кладовые используются для хранения стройматериалов, позже в них оставляют велосипеды, санки, лыжи, несезонную одежду.

– Сейчас мы размещаем келлеры как на этажах, так и в подземных паркингах, на первых этажах жилых домов, – поясняет Екатерина Спирина. – У каждого варианта есть свои преимущества – близость к квартире или доступность с улицы для разгрузки и погрузки. Будем анализировать данные по продажам разных типов келлеров и оптимизировать их размещение. Но уже сейчас ясно, что продукт востребован уральцами. Келлеры быстро раскупают – этому способствует и выгода, которую обеспечивает застройщик при одновременной покупке квартиры и келлера.