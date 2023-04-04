В Каменске-Уральском во время ремонта в школе разрушилось перекрытие оконного блока

Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»
В Каменске-Уральском днем 4 апреля во время ремонта в школе №15 на третьем этаже разрушилось перекрытие оконного блока. На фото, опубликованном в Telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский» видны огромные куски бетона на полу. Очевидцы даже предположили, что в учебном заведении обвалился потолок.
- Потолок целый. Деревянные окна заменили пластиковыми. Отреагировало перекрытие одного оконного блока. Специалисты УКСа выехали на место. Осмотр проводят, оценивают ситуацию, чтобы оперативно выполнить ремонтные работы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.
К счастью, во время обрушения перекрытия никто не пострадал.
Напомним, 30 марта, в социальных сетях появилась информация о ЧП, случившемся в Свердловском областном педагогическом колледже. Очевидцы сообщали, что в здании обрушилось потолочное перекрытие. После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
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