ГИТИС проведёт онлайн консультации для юных уральцев

МТС и ГИТИС запускают цифровой формат консультаций для абитуриентов на платформе Webinar . Фото: пресс-служба МТС

Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, будут рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Встреча со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой пройдет в онлайн-формате 6-7 апреля на цифровой платформе Webinar от МТС. Чтобы записаться на прослушивания, нужно зарегистрироваться по ссылке.На первом этапе актерам-абитуриентам, желающим принять участие в прослушиваниях, предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения или прозы. Дополнительно на вступительных экзаменах будет оцениваться музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актёра. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. На выступление каждого абитуриента отводится до 10 минут.

Фото: пресс-служба МТС

Перед началом прослушиваний 6 апреля пройдет образовательный мастер-класс для воспитанников и выпускников музыкальных школ, кружков и студий — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства. Педагог ГИТИСа Екатерина Николаева расскажет про сценическую речь, движения, поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов.

Фото: пресс-служба МТС

«За годы своего существования «Поколение М» помогло определиться с выбором профессии тысячам свердловских подростков. Только в прошлом году участие в различных программах и конкурсах этого проекта приняли более двухсот мальчишек и девчонок из нашего региона. Семеро из них стали победителями. К примеру, две школьницы из Асбеста, Анастасия Кучурина и Василиса Клюжина, победили в творческом конкурсе «Лаборатория Zoo». Их работы на тему экологии и животного мира стали для них экскурсионным билетом в Московский зоопарк. В этом сезоне у ребят появилась возможность проконсультироваться у преподавателей ведущего театрального ВУЗа. Мы убеждены, что бесталанных детей просто не существует, и участие в онлайн конкурсах поможет им проявлять свои способности вне зависимости от места проживания», – отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.