В Березовском парень выпал с восьмого этажа

Фото: группа во «ВКонтакте» «Березовский. Новости золотого города»

В Березовском 4 апреля парень выпал с восьмого этажа. Как сообщили очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Березовский. Новости золотого города», ЧП произошло на улице Восточной.

- На Восточной, 11 выпал человек, - рассказали сообществу горожане.

В СК по Свердловской области произошедшее не комментируют.

Напомним, в Екатеринбурге 3 апреля в 7:30 жильцы многоквартирного дома по улице Пехотинцев обнаружили тело школьницы у подъезда. Девочка выпала из окна. По данным E1.RU, она проживала в приезжей семье из Вьетнама. На месте ЧП работали сотрудники полиции.

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