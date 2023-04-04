В Березовском парень выпал с восьмого этажа

Фото: группа во «ВКонтакте» «Березовский. Новости золотого города»
В Березовском 4 апреля парень выпал с восьмого этажа. Как сообщили очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Березовский. Новости золотого города», ЧП произошло на улице Восточной.
- На Восточной, 11 выпал человек, - рассказали сообществу горожане.
В СК по Свердловской области произошедшее не комментируют.
Напомним, в Екатеринбурге 3 апреля в 7:30 жильцы многоквартирного дома по улице Пехотинцев обнаружили тело школьницы у подъезда. Девочка выпала из окна. По данным E1.RU, она проживала в приезжей семье из Вьетнама. На месте ЧП работали сотрудники полиции.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru