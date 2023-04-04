В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Уральских Рабочих

Знаки помогут увеличить пропускную способность улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автомобилистам запретят парковаться на улице Уральских Рабочих на участке от Кузнецова до Ильича. Об этом предупредили в администрации города.

- Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД, - рассказали в мэрии.

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся в конце апреля. Планируется, что они помогут увеличить пропускную способность улицы Уральских Рабочих

Напомним, ранее мы писали, что парковку запретят на улице Генеральской от проспекта Ленина до улицы Малышева.

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