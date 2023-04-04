В Свердловской области 28 городов признали благоустроенными

В Свердловской области продолжают благоустраивать города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область по итогам 2022 года вошла в число регионов-лидеров по индексу качества городской среды. Этот показатель на три балла превысил среднероссийский уровень.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, по итогам предыдущего годы 28 городов региона признали благоустроенными, что составило 147% от установленного на год плана.

В список благоустроенных городов попали Алапаевск, Каменск-Уральский, Лесной, Среднеуральск, Невьянск, Заречный, Березовский, Михайловск, Верхняя Салда, Новая Ляля, Артемовский, Реж, Екатеринбург, Краснотурьинск, Качканар, Сухой Лог, Североуральск, Талица, Верхняя Тура, Верхняя Пышма, Богданович, Туринск, Новоуральск, Кировград, Ирбит, Верхний Тагил, Карпинск и Североуральск.

- Доля городов с благоприятной городской средой составила 60% от общего числа городов и 150% от плана, что на 11% выше среднероссийского показателя, - говорит Николай Смирнов.