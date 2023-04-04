Россель ответил на слова Соловьева и Михалкова об Уральской республике

Политик считает, что медийные персоны неправы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-губернатор Свердловской области и бывший сенатор Эдуард Россель выступил с лекцией перед студентами Уральского федерального университета.

В своей речи бывший глава региона вспомнил слова телеведущего Владимира Соловьева и режиссера Никиты Михалкова об Уральской республике, назвав их ложью.

- Михалков время со страшной силой. Потом там Соловьев есть, тоже врет, - рассказал Эдуард Россель студентам.

В 1993 году политик возглавлял администрацию Свердловской области и сделал попытку провозгласить Уральскую республику, однако президент Борис Ельцин не поддержал эту идею и уволил с высокой должности Росселя. Вновь возглавить регион он смог только в 1995 году, победив на выборах и оставив позади Алексея Страхова.

Никита Михалков считает, что Уральская республика не имела права на существование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россель, вспоминая события 30-летней давности, отметил, что проект Конституции республики обсуждался с Ельциным и был согласован с ним. В документе было прописано, что Уральская республика является частью России, и не могла выйти из ее состава. Политик подчеркнул, что в Уральской республике не было бы разделения по национальному признаку.

- У нас должно было проживать 157 наций, - отметил Эдуард Россель.

В свою очередь Никита Михалков и Владимир Соловьев назвали проект Уральской республики сепаратистским. Так, год назад телеведущий посоветовал Россель «прийти в чувство».

- Росселя много есть за что спросить. За его время и попытку создания Уральской республики. Про «Уралмаш» (имеется в виду ОПС – прим.ред.) вдруг забыли. А сейчас ошметки «Уралмаша» до сих пор всплывают различным образом, - сказал Соловьев.

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