В «Титановой долине» завершили строительство ангара для наземного испытания авиатехники

Площадь ангара составляет 1,9 тысячи квадратных метров Фото: департамент информполитики Свердловской области

В «Титановой долине» а площадке «Уктус» завершили строительство ангара для наземного испытания авиатехники Уральского завода гражданской авиации. Здесь будет осуществляться сервисное обслуживание и технологическая отработка самолетов, в том числе «Байкал» и «Ладога».

- В настоящий момент мы завершили все строительные работы и готовим документы для передачи объекта в аренду нашему резиденту, - рассказал генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.

Площадь ангара составляет 1,9 тысячи квадратных метров. Помещение станет одним из ключевых элементов авиастроительного комплекса завода гражданской авиации. Также в комплекс войдет здание инженерно-технических служб, универсальный производственный корпус и многофункциональный производственный корпус, которые построят позже.

На производственную площадку выделен 1 миллиард рублей из федерального бюджета в виде инфраструктурного кредита.

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