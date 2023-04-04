За день под Нижним Тагилом сгорели два дома

Пожарные расчеты за день выезжали два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 апреля под Нижним Тагилом сгорели сразу два частных дома, а также надворные постройки. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В деревне Матвеева около 14 часов на улице Свердлова вспыхнул деревянный дом. Огонь распространился на территории в 140 квадратных метров. На тушение выехали четыре пожарных машины, а также 11 человек личного состава. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В 20:30 в коллективном саду «Тимирязева 1» сгорели стена и мансарда деревянного дома. Сначала вспыхнула поленница из дров, после чего огонь перешел на дом. Причина пожара устанавливается. По обоим случаям проводится проверка.