На Ямале бабушка-ветеран отправилась в тюрьму за попытку продать наркотики

Три года пенсионерка проведет в местах заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

68-летняя пенсионерка, имеющая статус ветерана округа, по решению суда отправилась за решетку на три года за попытку продать наркотики. Суд вынес мягкий приговор из-за возраста бабушки и статуса. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Как выяснилось следствие, в конце прошлого года пенсионерка приобрела наркотик в крупном размере, после чего собиралась заработать на продаже небольших партий запрещенного вещества.

В январе 2023 года стражи порядка пресекли опасный бизнес бабушки, а наркотики изъяли. Теперь женщина получила наказание на криминальный проступок.