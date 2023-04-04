На Урале прокуратура проверила полигон, где сжигают медицинские отходы

Документация на полигон не в порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области обнаружила нарушения в разрешении на строительство мусорного полигона рядом в поселком Белоярский, где сжигают медицинские отходы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Во время проверки надзорного ведомства оказалось, что разрешение на строительство полигона твердых бытовых отходов выдано с нарушениями, так как не была предоставлена государственная экспертиза проектной документации.

По словам председателя свердловского отделения Российского экологического общества Алексея Вихарева, для ускорения рассмотрения обращения прокуратурой, активисты направили обращение через Центр объединения гражданских инициатив «Единые».

- Коллеги нам действительно помогли, и мы оперативно получили ответ от прокуратуры, - рассказывает Алексей Вихарев.

Оказалось, что администрация Белоярского городского округа выдала разрешение на строительства полигона ТБО в 2,7 километра от поселка Белоярский. Основанием для разрешения стали заключения, но госэкспертиза не была проведена и ее не предоставили в администрацию.

Полигон ввели в эксплуатацию в 2017 году. В адрес главы городского округа внесено представление. Материалы проверки переданы в полицию города Заречный для организации процессуальной проверки.