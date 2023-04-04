Следователи начали проверку после смерти женщины в квартире на Московской

Следователь СКР с сотрудниками полиции и МЧС устанавливают все обстоятельства случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи начали проверку после смерти 51-летней женщины в квартире на Московской,68. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, она могла погибнуть от отравления продуктами горения. Точная причина смерти гражданки устанавливается.

- Возможной причиной возгорания явилась проявленная ею неосторожность при курении, в результате чего, по имеющимся данным, произошло сначала тление находившегося рядом с гражданкой предмета одежды, а затем его возгорание и последующее задымление жилого помещения, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Также он отметил, что каких-либо телесных повреждений на теле женщины, указывающих на криминальный характер произошедшего, нет.

Предварительно установлено, что женщина на момент происшествия находилась в квартире одна. Ранее сообщалось, что она жила с мужчиной. Как рассказали соседи, пара часто ссорилась, и им нередко были слышны шум и даже драки. Сейчас следователь СКР с сотрудниками полиции и МЧС устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru