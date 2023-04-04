В регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область на два дня накроет смог. Об этом сообщили в Уральском гирометцентре.

- С 20 часов 3 апреля до 20 часов 5 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали синоптики.

В регионе объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Напомним, ранее синоптики рассказали, будет ли повторение чудовищного снегопада, завалившего Екатеринбург год назад. Судя по прогнозам, первая половина недели будет теплая, затем ожидается похолодание. А арктический атмосферный фронт принесет на территорию Среднего Урала небольшие осадки в виде дождя кое-где с мокрым снегом.

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