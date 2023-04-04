Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге у студента в рюкзаке взорвался пауэрбанк. ЧП произошло в энергетическом техникуме на Умельцев, 1 накануне, 3 апреля. Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Бандитский центр 18+», молодой человек держит рюкзак, который сначала загорелся, а потом от него полетели искры. В колледж выезжали пожарные.

- На пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации. Прибывшие на место огнеборцы установили, что в одном из помещений произошел хлопок переносного внешнего аккумулятора без последующего горения, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС по Свердловской области.

В колледж выезжали шесть единиц спецтехники и 26 человек личного состава. Помощь спасателей никому не потребовалась.

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