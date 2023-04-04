Более 6 миллионов - это долги по штрафам за административные нарушения по линии ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила и пригорода должны по штрафам около 30 млн рублей. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». Более 6 миллионов - это долги по штрафам за административные нарушения по линии ГИБДД, 322 тысячи за нарушения по линии отдела по вопросам миграции. В должниках числятся более 40 тысяч человек.

- В полиции напоминают гражданам, своевременно не оплативших административные штрафы, а также ранее привлекавшихся к административной ответственности, погасить существующие задолженности, - отметили в полиции. - К злостным неплательщикам сотрудники полиции могут прийти домой для вручения квитанции для оплаты.

Также сотрудники полиции напомнили, что административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. В случае неуплаты материалы направляются судебному приставу. За неуплату в срок грозит наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

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