В Нижнем Тагиле женщина вырвала дворники у 11 автомобилей

Восемь пострадавших автовладельцев обратились в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле женщина залезала на капоты автомобилей, припаркованных возле домов № 95 и № 85 на Ленинградском проспекте, и вырывала дворники. Как сообщает АН «Между строк», инцидент произошел 2 апреля. По словам очевидцев, женщина находилась в неадекватном состоянии и повредила 11 автомобилей.

- Не смотря на то, что женщину снимали на видео, она продолжала кричать и возмущаться количеством припаркованных автомобилей, продолжая выламывать дворники, - рассказала изданию одна из пострадавших. - Также они добавили, что, возможно, она находилась под наркотическим опьянением.

Очевидцы также сообщили, что на женщине была черная куртка с капюшоном и длинная черная юбка. На руках у нее были татуировки. Сейчас ее личность устанавливают сотрудники полиции.

- Восемь пострадавших автовладельцев написали заявление в отдел полиции № 17, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское». - В настоящее время участковый проводит проверку, устанавливает сумму причиненного ущерба и личность женщины.

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