Для Екатеринбурга это уже четвертый рекорд суточного максимума в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1995 года. Об этом рассказал в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал эксперт в области метеорологии Алексей Пулин.

- Дневной максимум: +17.6 - суточный рекорд максимальной температуры (предыдущий: +15.4 от 1995 года), - рассказал метеоролог. - Для Екатеринбурга это уже четвертый рекорд суточного максимума в 2023 году.

Напомним, ранее синоптики рассказали, будет ли повторение чудовищного снегопада, завалившего Екатеринбург год назад. Судя по прогнозам, первая половина недели будет теплая, затем ожидается похолодание. А арктический атмосферный фронт принесет на территорию Среднего Урала небольшие осадки в виде дождя кое-где с мокрым снегом.

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