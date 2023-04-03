В свердловской деревне пропал 83-летний пенсионер

Мужчина пропал 31 марта. Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В Свердловской деревне Черенобровкина пропал 83-летний пенсионер. Поисками Владимира Клименко занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Информация об этом появилась в сообществе «СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область» во «Вконтакте».

Пожилой мужчина пропал 31 марта. Он нуждается в медицинской помощи. В день пропажи пенсионер был одет в черную куртку, черные брюки, вязанную синюю шапку с красной полосой и логотипом «2008».

- Приметы – рост 165 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, серо-зеленого цвета глаза. Особая примета – борода, - говорится в сообщении.

Если вы владеете информацией, где сейчас может находиться Владимира Клименко, сообщите об этом заместителю руководителя поискового отряда Игорю по номеру 89623165542 или по номеру полиции 112.

Ранее в Екатеринбурге закончились поиски 18-летнего парня, который пропал в конце марта. Артема Чухарева разыскивали сотрудники полиции и волонтеры. Молодого человека нашли живым.

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