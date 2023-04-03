В Екатеринбурге рядом с торговым центром сбили девятилетнего мальчика на самокате

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Дирижабль» произошло ДТП. Там в 18:02 сбили девятилетнего мальчика на самокате. Ребенок переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
41-летняя екатеринбурженка на Kia Sportage наехала на ребенка. Она двигалась по улице Академика Шварца в сторону Белинского, когда под ее колесами оказался ребенок.
- В результате ДТП мальчика девяти лет с различными травмами доставили в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД,
Сотрудники полиции узнали, что женщина водит машину уже 18 лет. По ее словам, ребенок оказался на дороге неожиданно, она попыталась затормозить, но столкновения не удалось избежать.
В скором времени в школе девятилетнего пострадавшего мальчика пройдет обследование на предмет обучения правилам дорожного движения. Материалы по данному делу уже направили в подразделение по делам несовершеннолетних.
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