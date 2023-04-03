В квартире в центре Екатеринбурга нашли труп

Труп нашли спасатели, тушившие пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в квартире в центре города нашли труп. Мертвую 51-летнюю женщину обнаружили в доме по адресу Московская, 68. Об этом порталу Е1 сообщил очевидец.

Тело женщины находилось на втором этаже в закрытой кладовке, которая расположена в квартире №17. Изначально жители дома почувствовали запах гари, из-за чего вызвали пожарных. Из квартиры, где нашли труп, валил дым. Спасатели быстро прибыли на место. Они нашли источник возгорания.

- Спасатели вскрыли кладовку, там горела куртка под женщиной. Врачи приехали, констатировали смерть. Квартира была открыта, никого в ней больше не находилось, - сообщил очевидец.

В квартире жили два человека - мужчина и погибшая женщина. Как рассказали соседи, пара часто ссорилась, нередко были слышны шумы и даже драки. Жилье сдавали в аренду, кто именно ее снимал неизвестно.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в свердловском МЧС, площадь пожара составила всего один квадратный метр. Однако спасатели эвакуировали 20 человек из задымленного здания.

- В результате пожара пострадал один человек. В ликвидации возгорания были задействованы три единицы спецтехники и девять человек личного состава. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, - рассказали в МЧС.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет Свердловской области. На момент публикации комментарий не был получен.

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