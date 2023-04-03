Подростка с травмами госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле девочке оторвало ногу при падении из окна. Инцидент произошел в многоэтажке, находящейся по адресу Первомайска, 32. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, девочка выпала из окна 3 апреля в 17:30. Трагедия случилась на глазах у толпы людей. Пострадавшую нашли рядом с магазином. А из окна пятого этажа свисали связанные простыни.

- У девушки при падении произошла травматическая ампутация ноги. С места ЧП девушку увезли медики на карете скорой помощи. Там же присутствовали и сотрудники правопорядка, - рассказала девушка, ставшая очевидицей происшествия.

По предварительной информации девочке было 15 лет, выпала она из пятого этажа. По всей видимости, юная тагильчанка пыталась спуститься вниз по простыни, но сорвалась. Пока информации о состоянии девушки нет.

- Девушку-подростка с тяжелыми травмами госпитализировали, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Нижнего Тагила.

Также «КП-Екатеринбург» обратилась в Следственный комитет Свердловской области. В ведомстве от комментария воздержались.

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