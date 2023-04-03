Суд назначил наказание бывшему исполняющий обязанности директора учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре двое работников в траншее переломали себе кости. За это бывшему руководителю муниципального учреждения осудили за причинения тяжкого вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 1 июля 2022 года. В это время исполняющий обязанности директора МКУ «Сети» Алексей не проследил за обеспечением безопасности сотрудников.

- Допустил до выполнения работ сотрудников, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, не проконтролировал соблюдение техники безопасности при подготовке траншеи для устранения прорыва трубопровода, - рассказали в ведомстве.

Вечером этого дня работники отправились чинить трубу холодного водоснабжения. Они спустились в траншею для монтажа хомута. Сама траншея была выкопана с нарушениями. Из-за этого в момент схода грунта сотрудники получили различные травмы, в том числе переломы костей.

Бывшему исполняющий обязанности директора учреждения Александру суд назначил наказание. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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