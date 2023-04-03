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НовостиОбщество3 апреля 2023 17:50

В Нижней Туре двое работников в траншее переломали себе кости

Их руководителя оштрафовали за это на 200 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Суд назначил наказание бывшему исполняющий обязанности директора учреждения

Суд назначил наказание бывшему исполняющий обязанности директора учреждения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Туре двое работников в траншее переломали себе кости. За это бывшему руководителю муниципального учреждения осудили за причинения тяжкого вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 1 июля 2022 года. В это время исполняющий обязанности директора МКУ «Сети» Алексей не проследил за обеспечением безопасности сотрудников.

- Допустил до выполнения работ сотрудников, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, не проконтролировал соблюдение техники безопасности при подготовке траншеи для устранения прорыва трубопровода, - рассказали в ведомстве.

Вечером этого дня работники отправились чинить трубу холодного водоснабжения. Они спустились в траншею для монтажа хомута. Сама траншея была выкопана с нарушениями. Из-за этого в момент схода грунта сотрудники получили различные травмы, в том числе переломы костей.

Бывшему исполняющий обязанности директора учреждения Александру суд назначил наказание. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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