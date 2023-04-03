Огонь распространился на площади в 15 квадратных метров. Фото: пресс-служба ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО

В Нижнем Тагиле сгорел производственный цех, пожарные получили сигнал о возгорании на улице Трикотажников вечером 1 апреля. Как оказалось, был поврежден утеплитель перекрытия. Огонь распространился на площади в 15 квадратных метров.

- Во время обхода охранник заметил на крыше здания задымление, сообщил об этом в пожарную службу. При снятии листов шиферной кровли увидели, что горел деревянный стропил, и тлели насыпанные опилки, рядом с задымлением проходили электрические провода, - рассказали в пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки. По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.