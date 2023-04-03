В Кольцово задержали пассажира из Таджикистана, который попытался провезти опасный мед

Мед был в двух пластиковых бутылках. Фото: Россельхознадзор Свердловской области
В Кольцово задержали гражданина Таджикистана. Он провозил с собой небезопасный мед. Об этом сообщили в Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Инцидент произошел 2 апреля. При проверки ручной клади и багажа сотрудники ветеринарного контроля нашли у пассажира опасную животноводческую продукцию. Она оказалась домашнего приготовления.
- Партия меда была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в ведомстве.
Такая продукция может быть потенциально опасна и для животных, и для людей. Привезенный из Таджикистана мед пришлось изъять и уничтожить. А пассажира привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Материалы дела передали в таможенные органы.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru