В Екатеринбурге мужчина оставил многоэтажку без интернета, срезав металлический кабель

Ущерб, нанесенный компании-провайдеру, составил около 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина оставил без интернета целую многоэтажку, срезав металлический кабель. Заявление на неизвестного злоумышленника написали еще в марте прошлого года, он проник в жилой дом на Таганской и украл несколько метров провода.

Ущерб, нанесенный компании-провайдеру, составил около 25 тысяч рублей. Накануне полицейским все же удалось поймать подозреваемого.

- Им оказался ранее судимый за кражи и хранение наркотиков 29-летний житель Верхней Пышмы. Он дал признательные показания. При опросе он пояснил полицейским, что сбыл похищенное в пункт металлоприема за вознаграждение, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь уральцу грозит до двух лет лишения свободы. Теперь его проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.

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