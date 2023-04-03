Телефонные мошенники похитили у екатеринбургского пенсионера 1,3 миллиона рублей сбережений

Полицейские уже начали разыскивать мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники похитили у екатеринбургского пенсионера больше 1,3 миллиона рублей сбережений. Аферисты представились работниками банка. Об этом сообщили УМВД России по Екатеринбургу.

83-летний мужчина обратился в полицию 2 апреля. Он заявил, что стал жертвой телефонных мошенников. По его мнению, неизвестные бесконтактным способом украли у него один миллион 368 тысяч рублей.

- Пенсионер рассказал полицейским историю своего общения с мошенниками. 31 марта на телефон заявителя позвонила неизвестная и под видом «банковского работника» сообщила о попытках злоумышленников оформить на имя собеседника кредит, - рассказали в полиции.

Далее свердловчанину позвонил якобы майор ФСБ и попросил следовать инструкции «куратора». Мужчину убедили, что злоумышленников уже ищут. Пожилого уральца очень напугала сложившаяся ситуация. Он снял со своих счетов все накопления и перевел их на «безопасный» счет. Мужчина понял, что его обманули только тогда, когда аферисты перестали выходить на связь.

На данный момент по факту хищения возбуждено уголовное дело. Злоумышленников уже ищут сотрудники полиции.

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