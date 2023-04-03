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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 16:29

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в поселке Совхозный из-за крупного пожара

Жителям рекомендуют избегать нахождения на открытом воздухе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за крупного пожара в поселке Совхозный специалисты регионального Роспотребнадзора проверяют качество воздуха.

- Отбор и исследование проб воздуха на содержание загрязняющих веществ в зоне ближайшей жилой застройки ведутся силами Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, - говорится в сообщении ведомства.

Жителям рекомендуют избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, а также пить больше жидкостей.

Напомним, что огонь распространился на площади порядка семи гектаров, он быстро распространялся из-за порывистого ветра. Даже создавалась угроза того, что пламя может перекинуться на жилые дома улицы Ротной.