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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 15:53

В Екатеринбурге осудили 45-летнего рецидивиста, убившего человека в конце девяностых

Злоумышленник напал на случайного прохожего, чтобы ограбить его
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Злоумышленник бил свою жертву руками, ногами, а также нанес несколько ударов ножом

Злоумышленник бил свою жертву руками, ногами, а также нанес несколько ударов ножом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 45-летнего рецидивиста, который убил человека еще в августе 1999 года. Следователи установили, что в ту ночь он напал на случайного прохожего, чтобы ограбить его. Злоумышленник бил свою жертву руками, ногами, а также нанес несколько ударов ножом.

- У погибшего были похищены предметы одежды, обувь и незначительная денежная сумма. Установить причастность подсудимого следователям СК России удалось в результате проделанной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина и ранее имел проблемы с законом, он был судим за убийство, вымогательство и другие тяжкие преступления.

- Приговором суда, с учетом уже имеющейся у фигуранта судимости, ему назначено наказание в виде 24,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - добавили в следственном комитете.

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