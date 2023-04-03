В Екатеринбурге откроется выставка о свердловском обществе пчеловодов

Выставку будут сопровождать современные фотоработы пчеловодов-любителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы». Она пройдет к 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов. Об этом сообщили Управления архивами Свердловской области.

В 2023 году город отметит 100-летие существования общества пчеловодов. За это время отложилось больше 160 архивных дел. На данный момент сборы документов продолжаются.

- В год юбилея общественной организации в Центре документации открывается выставка архивных документов и фотографий, посвященная истории и нынешней жизни сообщества пчеловодов Среднего Урала, - рассказали в управлении архивов.

В экспозицию вошли больше 100 архивных документов и фотографий, а также редкие книги, брошюры и издания. Помимо этого, выставку будут сопровождать современные фотоработы пчеловодов-любителей.

Мероприятие стартует уже 4 апреля в 15:30. Проходить оно будет в читальном зале Центра документации общественных организаций. Продлится выставка до 5 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru