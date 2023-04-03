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НовостиОбщество3 апреля 2023 15:28

Свердловчанин, пытаясь заработать на бирже, отдал мошенникам больше 300 тысяч рублей

Житель Первоуральска обратился за помощью в полицию
Дарья ЧИПУРИНА
По факту мошенничества завели уголовное дело

По факту мошенничества завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловчанин попытался заработать на бирже. Он инвестировал больше 330 тысяч рублей. Однако мужчина был обманут мошенниками. Об этом сообщили в ОМВД России по Первоуральску.

Накануне житель Первоуральска сам обратился в полицию. Он рассказал, что изначально ему позвонили и предложили инвестировать деньги. Для этого мужчина зарегистрировался на сайте брокерской компании. После чего на счет он перевел средства на неизвестный счет.

- Заявителю сообщили, что денежные средства в размере 33.649 евро, которые стали его прибылью по результатам торговли, будут возвращены после оплаты проверки документов, на что заявитель согласился, - рассказали в полиции.

Спустя некоторое время с личного счета мужчины произошло списание. А деньги так и не вернулись свердловчанину. Так он понял, что стал жертвой аферистов. На данный момент было возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают мошенников.

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