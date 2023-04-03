Под Екатеринбургом водитель Porsche влетел в машину дорожных рабочи

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Пермском тракте под Екатеринбургом водитель Porsche влетел в машину дорожных рабочих. Инцидент произошел вечером 3 апреля. По предварительном данным, в столкновении пострадали два человека.

- В аварии различные травмы получили водитель и пассажирка внедорожника. Их увезли в больницу Екатеринбурга, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В Уралуправтодоре сообщили, что место проведения дорожных работ было огорожено по правилам. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Екатеринбурге утром 3 апреля на Амундсена, 137, произошла смертельная авария.

- Водитель автомашины Renault, двигаясь по улице Амундсена, со стороны улицы Предельной в сторону улицы Сахарова, допустил столкновение со стоящим на светофоре грузовиком Fuso Canter, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.