В Нижнем Тагиле 35-летнего мужчину осудят за распространение наркотиков

Во время разбирательства выяснилось, что в 2013 году уралец уже имел проблемы с законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудят 35-летнего местного жителя, который собирался распространять наркотики через «закладки». Мужчину задержали 8 февраля, тогда при нем обнаружили сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это 6,58 грамма каннабиса.

- Задержанный дал признательные показания, пояснил транспортным полицейским, что наркотик приобрел через Интернет и забрал его в тайнике. С его слов, запрещенное вещество мужчина намеревался реализовать через «закладки» на территории Нижнего Тагила, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Во время разбирательства выяснилось, что в 2013 году уралец уже имел проблемы с законом по аналогичным статьям. Тогда его приговорили к 8,5 годам колонии.

Уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» передано на рассмотрение в суд.

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