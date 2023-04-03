В Совхозном спасатели локализовали пожар, в котором загорелась сухая трава

Пожар локализовали в 18:04. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области

Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге спустя более, чем два часа. В поселке Совхозный в черте города днем 3 апреля, около 15:44, загорелась сухая трава. Пламя распространилась так сильно, что пожар наблюдали жители соседних районов: Солнечный, Вторчермет и Академический.

- В 18:04 огнеборцы локализовали пожар. По уточненной информации его площадь составила семь гектаров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

До этого возникла угроза, что огонь может перекинуться на жилые дома по улице Ротной. Остановить распространение пожарным удалось в тот момент, когда до домов оставалось не более 40 метров. Сейчас на месте ЧП продолжается работа спасателей.

Тушение огня осложняется порывистым ветром. Для разведки в зоне инцидента был задействован беспилотник. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб.

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