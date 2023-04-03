Жителям региона запретят посещать леса, использовать мангалы, разводить костры и жечь мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 15 апреля введут особый противопожарный режим. По словам начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Олега Сандакова, в этом году природные пожары начались раньше из-за теплой погоды.

- В ближайшие дни синоптики обещают до +18 градусов, похолодание начнется ближе к выходным. Во время действия этого режима запрещено посещать леса, использовать мангалы, разводить костры и жечь мусор, - заявил Олег Сандаков во время пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге загорелась сухая трава. По сообщениям спасателей, пожар случился в Совхозном, недалеко от Солнечного, на улице Ротная. Сейчас огонь вместе с едким дымом наблюдают жители микрорайонов Солнечный, Вторчермет и Академический.