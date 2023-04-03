Спасатели остановили распространение огня на двух участках в поселке Совхозный

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели остановили распространение возгорания на двух участках в поселке Совхозный в Екатеринбурге. По сообщениям регионального ведомства, до жилых домов огню оставалось пройти всего 40 и 10 метров.

- Специалисты МЧС продолжают работы по тушению возгорания. Для ликвидации локальных очагов используются ранцевые огнетушители, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что причиной происшествия стала сухая трава. Сейчас огонь вместе с едким дымом наблюдают жители микрорайонов Солнечный, Вторчермет и Академический.

- В 15:44 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Ротной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 гектаров горит сухая растительность, - уточняют в пресс-службе МЧС по Свердловской области.