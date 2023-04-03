В Свердловской области от укусов клещей пострадал уже 61 человек

В этом году на территории региона запланирована акарицидная обработка на территории 11336 гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от укусов клещей уже пострадал 61 человек. По данным регионального Роспотребнадзора, 23 из них – дети. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях.

- Известно, что в Екатеринбурге 27 пострадавших. Специалисты исследовали 15 особей клещей, в трех из них был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также в ведомстве напомнили, что в этом году на территории региона запланирована акарицидная обработка на территории 11 336 гектаров.

- На сегодняшний день проводятся работы по подготовке территорий к обработкам: уборка мусора, прошлогодней листвы, - рассказывают специалисты.