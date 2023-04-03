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НовостиОбщество3 апреля 2023 11:21

Леонид Агутин выступит с бесплатным концертом в Екатеринбурге в честь Дня строителя

Программу празднования уже утвердили в мэрии
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Площадкой для выступления певца станет Исторический сквер, вход будет свободным

Площадкой для выступления певца станет Исторический сквер, вход будет свободным

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в честь Дня строителя, который состоится 12 августа, с концертом выступит известный артист Леонид Агутин. Программу празднования уже утвердили в мэрии.

Площадкой для выступления певца станет Исторический сквер, вход будет свободным.

- В Екатеринбурге очень мощная строительная отрасль, поэтому ее профессиональный праздник традиционно отмечается широко. В этом году празднование решено сделать частью обширной программы 300-летия города, - заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

В гильдии строителей Урала добавили, что в течение многих лет профессиональный праздник отмечался в парке Маяковского, однако с каждым годом желающих посетить развлекательные мероприятия становится все больше.

- В подготовке примут участие более 50 строительных компаний. Несмотря на смену площадки, его традиционные части – мотошоу и шоу операторов строительной техники – сохранятся, - рассказали в пресс-службе гильдии.