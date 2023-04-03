Концерт пройдет 12 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леонид Агутин выступит на Дне строителя в Екатеринбурге. Концерт будет бесплатным и пройдет 12 августа в Историческом сквере.

В программе масштабного празднования также выставки техники, мотошоу и шоу операторов строительной техники, мастер-классы и множество развлекательных площадок.

- В течение многих лет День строителя проходил в парке Маяковского, но чтобы праздник могли посетить как можно больше желающих, его решили переместить в Исторический сквер, - рассказывают организаторы мероприятия.

Среди строителей в этот день разыграют ценные призы – пять сертификатов номиналом 300 тысяч рублей каждый. А в преддверии Дня строителя, летом 2023 года, также пройдет конкурс «Миссис стройкомплекс. Суперфинал». При этом фонд составит 500 тысяч рублей.

Напомним, Леонид Агутин должен был выступить вместо МакSим на «Ночи музыки» в Екатеринбурге в 2022 году.