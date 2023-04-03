Департамент образования мэрии подвел первые итоги зачисления детей в школы

Первоклассников ждут 157 школ города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент образования администрации Екатеринбурга рассказал о первых итогах приема детей в школы города. За два дня родители подали 18,5 тысяч заявлений.

Все данные заносятся в единую информационную систему «Образование». На 23:59 2 апреля в системы было зарегистрировано 18 579 заявлений. Среди них 17 223 – через портал госуслуг, 1 141 – лично в школы, 78 – в МФЦ, 137 – почтовыми отправлениями.

После того как заявление было подано, необходимо в течение двух рабочих дней подтвердить его оригиналами документов. Сейчас подтверждено 7 тысяч 99 заявлений, к 2 тысячам 663 заявлениям загружены сканкопии документов через электронный сервис.

- В этом году в 157 школах Екатеринбурга открыто рекордное количество мест для первоклассников – 24 640. В прошлом году мест также было очень много – 23 300. Несмотря на то, что 21 школа уже завершила прием первоклашек, мест хватит всем, – отмечает замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Первый этап записи детей в школы запланирован с 1 апреля по 30 июня 2023 года. В это время можно выбрать школу по прописке. С 6 июля по 5 сентября можно записать первоклашку в любую из школ города, если в ней останутся свободные места. Как это делать, «КП-Екатеринбург» рассказывала ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru