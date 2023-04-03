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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:58

В Екатеринбурге выберут парк, который благоустроят в 2024 году

Голосование стартует 15 апреля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
До 31 мая горожане могут выбрать парк, который будет благоустроен

До 31 мая горожане могут выбрать парк, который будет благоустроен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выберут парк, который благоустроят в 2024 году. Голосование стартует 15 апреля на специальной платформе и продлится до 31 мая.

- В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» у каждого жителя есть возможность повлиять на преображение городской среды и выбрать объект, который будет благоустроен в 2024 году в первую очередь, - рассказали в администрации города.

Ранее в шорт-лист по итогам опроса попали Парк имени В.П. Чкалова, Парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова, Парк имени Ф. Энгельса.

Напомним, в 2023 году будет реконструирован Преображенский парк в Академическом районе. За него проголосовали 120 тысяч человек.

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