До 31 мая горожане могут выбрать парк, который будет благоустроен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выберут парк, который благоустроят в 2024 году. Голосование стартует 15 апреля на специальной платформе и продлится до 31 мая.

- В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» у каждого жителя есть возможность повлиять на преображение городской среды и выбрать объект, который будет благоустроен в 2024 году в первую очередь, - рассказали в администрации города.

Ранее в шорт-лист по итогам опроса попали Парк имени В.П. Чкалова, Парк имени 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова, Парк имени Ф. Энгельса.

Напомним, в 2023 году будет реконструирован Преображенский парк в Академическом районе. За него проголосовали 120 тысяч человек.

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