На Урале прокуратура лишила депутата полномочий

Полномочия депутата, нарушившего закон, прекращены досрочно в связи с утратой доверия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила соблюдение депутатами Думы Слободо-Туринского сельского поселения пятого созыва требований законодательства о противодействии коррупции и нашла нарушения. Оказалось, что один из народных избранников не предоставил сведения о доходах.

- Депутат не исполнил обязанность по предоставлению в 4-месячный срок после избрания депутатом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, - рассказали в надзорном ведомстве.

Председателю Думы Слободо-Туринского сельского поселения прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В итоге полномочия депутата, нарушившего закон, прекращены досрочно в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Решение об этом приняли депутаты путем голосования.

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