В Екатеринбурге завершили поиски 18-летнего парня, пропавшего в конце марта

Молодого человека искали полицейские и волонтеры Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершили поиски 18-летнего парня, пропавшего 30 марта. Артема Чухарева разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Ранее сообщалось, что молодой человек может находиться в любом районе города.

Напомним, в Екатеринбурге с 21 января ищут 26-летнего Михаила Логинова. У парня-альбиноса была насыщенная жизнь, он неплохо зарабатывал и пользовался популярностью среди девушек. 20 января он жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день бесследно пропал.

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