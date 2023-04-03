В Екатеринбурге продают бомбоубежище за 14,7 млн

Убежище было построено в 1976 году Фото: torgi.gov.ru

В Екатеринбурге продают бомбоубежище, расположенное на улице Альпинистов, 57. На торги помещение выставило Управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области. Площадь бункера - 776,3 кв. м. Начальная цена объекта -14 730 000 рублей.

Убежище было построено в 1976 году и ранее на продажу не выставлялось. Помещение было в федеральной собственности.

Фото: torgi.gov.ru

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге на продажу выставили бомбоубежище 1959 года, расположенное на Ленина, 8. Согласно документам, по приказу ГУ МЧС по Свердловской области его списали еще в июне 2008 года. Площадь бункера 154,8 кв. м. Начальная цена объекта - 1 139 000 рублей.

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