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НовостиНа здоровье3 апреля 2023 9:44

В Первоуральске работники предприятий прошли профосмотр

Мероприятие провели 1 апреля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Диспансеризацию следует проходить регулярно

Диспансеризацию следует проходить регулярно

Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 1 апреля 2023 года работающие жители Первоуральска в добровольном порядке прошли плановую диспансеризацию. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.

В поликлиниках № 1 и №2 участникам профилактического осмотра измерили артериальное давление, вес, рост, сделали электрокардиограмму, флюорографию и спирографию, а также назначили сдачу анализов крови.

Отметим, что граждане в возрасте от 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию один раз в три года, а лица старше 40 лет – раз в год.

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