В Первоуральске работники предприятий прошли профосмотр

Диспансеризацию следует проходить регулярно
Фото: Артем КИЛЬКИН
В субботу, 1 апреля 2023 года работающие жители Первоуральска в добровольном порядке прошли плановую диспансеризацию. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.
В поликлиниках № 1 и №2 участникам профилактического осмотра измерили артериальное давление, вес, рост, сделали электрокардиограмму, флюорографию и спирографию, а также назначили сдачу анализов крови.
Отметим, что граждане в возрасте от 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию один раз в три года, а лица старше 40 лет – раз в год.
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