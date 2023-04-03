В Первоуральске работники предприятий прошли профосмотр

Диспансеризацию следует проходить регулярно Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 1 апреля 2023 года работающие жители Первоуральска в добровольном порядке прошли плановую диспансеризацию. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ.

В поликлиниках № 1 и №2 участникам профилактического осмотра измерили артериальное давление, вес, рост, сделали электрокардиограмму, флюорографию и спирографию, а также назначили сдачу анализов крови.

Отметим, что граждане в возрасте от 18 до 39 лет должны проходить диспансеризацию один раз в три года, а лица старше 40 лет – раз в год.

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