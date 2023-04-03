Витамины для организма человека особенно важны весной Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина назвала самые важные для организма человека витамины и минералы. Самым нужным и полезным для человека является витамин D, потому что именно он взаимодействует с генами, участвует в регулировании иммунной системы, а также купирует воспалительные процессы.

Также важен для организма витамин А, отвечающий за нормальное функционирование метаболических реакций в организме человека. Этот витамин также нужен для нормальной работы глаз, иммунной и репродуктивной системы. Об этом пишет портал NEWS.RU.

Также весной людям стоит обратить внимание на витамин К2, который важен для свертываемости крови и метаболизма кальция. Нужно также, как и зимой, употреблять в натуральном виде витамин С, являющийся мощным антиоксидантом.