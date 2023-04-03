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НовостиНа здоровье3 апреля 2023 9:32

Диетолог Волынкина назвала самые важные витамины для человека

Специалист также объяснила, зачем они нужны
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Витамины для организма человека особенно важны весной

Витамины для организма человека особенно важны весной

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина назвала самые важные для организма человека витамины и минералы. Самым нужным и полезным для человека является витамин D, потому что именно он взаимодействует с генами, участвует в регулировании иммунной системы, а также купирует воспалительные процессы.

Также важен для организма витамин А, отвечающий за нормальное функционирование метаболических реакций в организме человека. Этот витамин также нужен для нормальной работы глаз, иммунной и репродуктивной системы. Об этом пишет портал NEWS.RU.

Также весной людям стоит обратить внимание на витамин К2, который важен для свертываемости крови и метаболизма кальция. Нужно также, как и зимой, употреблять в натуральном виде витамин С, являющийся мощным антиоксидантом.